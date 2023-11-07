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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Giresun'un Görele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:36 Güncelleme: 07.11.2023 - 13:36
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Giresun'un Görele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        İlçeye bağlı Terziali köyünde jandarma ekiplerince, O.B'nin evinde yapılan aramada 20 kilo 104 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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