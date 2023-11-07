Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Giresun'un Görele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Terziali köyünde jandarma ekiplerince, O.B'nin evinde yapılan aramada 20 kilo 104 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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