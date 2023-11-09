Giresun Valisi Serdengeçti, Doğankent ilçesini ziyaret etti

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Doğankent ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Serdengeçti, Doğankent Kaymakamlığı ve Belediyesini ziyaret etti.

Daha sonra ilçede TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Vali Serdengeçti, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Serdengeçti, Kozköy köyünde şehit Üsteğmen Mehmet Alim'in ailesini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.