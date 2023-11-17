112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Türedi'den asılsız ihbarda bulunanlara çağrı: Giresun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Türedi, vatandaşlardan 112'yi gereksiz yere meşgul etmemelerini isteyerek, "112'yi, 'Arkadaşımıza şaka yapacağız, bize polis ekibi gönderebilir misiniz?', 'ufo gördüm galiba', 'evlenemedim beni evlendirin' diye arayan da var. Bu aramaların oranı azalırsa acil durumlardaki vatandaşlara daha hızlı bir şekilde ulaşmış oluruz." dedi.

Giresun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Türedi, vatandaşlardan 112'yi gereksiz yere meşgul etmemelerini isteyerek, "112'yi, 'Arkadaşımıza şaka yapacağız, bize polis ekibi gönderebilir misiniz?', 'ufo gördüm galiba', 'evlenemedim beni evlendirin' diye arayan da var. Bu aramaların oranı azalırsa acil durumlardaki vatandaşlara daha hızlı bir şekilde ulaşmış oluruz." dedi.

Türedi, Giresun 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, vatandaşların, birden fazla kurumu ilgilendiren acil olaylarda 112'yi tuşlayarak ulaştıkları merkezde sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman birimlerinin uzman personelinin 7 gün 24 saat görev yaptığını söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezlerinin çalışma sistemine ilişkin bilgi veren Türedi, Giresun'da yılda 500 bin civarında çağrıyı karşıladıklarını anlattı.

Türedi, 500 bin çağrıdan yüzde 70'inin emniyet ve sağlık birimlerini ilgilendiren çağrılar olduğunu ifade ederek, "Bunlar içerisinde gereksiz aramalar da fazla. Bu durum açıkçası bizi hem zorluyor hem de üzüyor. Çünkü bizler gelen her çağrıyı ciddiyetle cevaplayıp, telefon görüşmelerimizi mümkün olduğu kadar kısa tutarak, vaka bilgisini alıp ekipleri olay yerine sevk etmek için zamanla yarışıyoruz. Biz böyle zamanla yarışırken de gereksiz aramalarla zaman kaybetmek istemiyoruz." diye konuştu.

112'nin gereksiz yere meşgul edilmesini isteyen Türedi, "112'yi, 'Arkadaşımıza şaka yapacağız bize polis ekibi gönderebilir misiniz?', 'ufo gördüm galiba', 'evlenemedim beni evlendirin' diye arayan da var. Bu aramaların oranı azalırsa acil durumlardaki vatandaşlara daha hızlı bir şekilde ulaşmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Türedi, özellikle kar yağdığında da bazı asılsız ihbarlarla karşılaşabildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kar nedeniyle kapanan yolun açılması için hasta olduklarını beyan ederek ambulans talep ediyorlar. Tabii ekipler de önce yolların açılması, sonra ambulansın gitmesi için çalışma yapıyor. Gidip bakıyoruz, olay yerinde bir hasta durumu yok. Bunların da olmaması gerekiyor ki gerçekten ihtiyacı olan vatandaşımıza bir an önce ulaşalım ve acil ihtiyaçlarını giderelim. Bunun için de halk olarak duyarlı olmamız gerekiyor."