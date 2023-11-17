Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Türedi'den asılsız ihbarda bulunanlara çağrı:

        Giresun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Türedi, vatandaşlardan 112'yi gereksiz yere meşgul etmemelerini isteyerek, "112'yi, 'Arkadaşımıza şaka yapacağız, bize polis ekibi gönderebilir misiniz?', 'ufo gördüm galiba', 'evlenemedim beni evlendirin' diye arayan da var. Bu aramaların oranı azalırsa acil durumlardaki vatandaşlara daha hızlı bir şekilde ulaşmış oluruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:11 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Türedi'den asılsız ihbarda bulunanlara çağrı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Türedi, vatandaşlardan 112'yi gereksiz yere meşgul etmemelerini isteyerek, "112'yi, 'Arkadaşımıza şaka yapacağız, bize polis ekibi gönderebilir misiniz?', 'ufo gördüm galiba', 'evlenemedim beni evlendirin' diye arayan da var. Bu aramaların oranı azalırsa acil durumlardaki vatandaşlara daha hızlı bir şekilde ulaşmış oluruz." dedi.

        Türedi, Giresun 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, vatandaşların, birden fazla kurumu ilgilendiren acil olaylarda 112'yi tuşlayarak ulaştıkları merkezde sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman birimlerinin uzman personelinin 7 gün 24 saat görev yaptığını söyledi.

        112 Acil Çağrı Merkezlerinin çalışma sistemine ilişkin bilgi veren Türedi, Giresun'da yılda 500 bin civarında çağrıyı karşıladıklarını anlattı.

        Türedi, 500 bin çağrıdan yüzde 70'inin emniyet ve sağlık birimlerini ilgilendiren çağrılar olduğunu ifade ederek, "Bunlar içerisinde gereksiz aramalar da fazla. Bu durum açıkçası bizi hem zorluyor hem de üzüyor. Çünkü bizler gelen her çağrıyı ciddiyetle cevaplayıp, telefon görüşmelerimizi mümkün olduğu kadar kısa tutarak, vaka bilgisini alıp ekipleri olay yerine sevk etmek için zamanla yarışıyoruz. Biz böyle zamanla yarışırken de gereksiz aramalarla zaman kaybetmek istemiyoruz." diye konuştu.

        112'nin gereksiz yere meşgul edilmesini isteyen Türedi, "112'yi, 'Arkadaşımıza şaka yapacağız bize polis ekibi gönderebilir misiniz?', 'ufo gördüm galiba', 'evlenemedim beni evlendirin' diye arayan da var. Bu aramaların oranı azalırsa acil durumlardaki vatandaşlara daha hızlı bir şekilde ulaşmış oluruz." ifadelerini kullandı.

        Türedi, özellikle kar yağdığında da bazı asılsız ihbarlarla karşılaşabildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Kar nedeniyle kapanan yolun açılması için hasta olduklarını beyan ederek ambulans talep ediyorlar. Tabii ekipler de önce yolların açılması, sonra ambulansın gitmesi için çalışma yapıyor. Gidip bakıyoruz, olay yerinde bir hasta durumu yok. Bunların da olmaması gerekiyor ki gerçekten ihtiyacı olan vatandaşımıza bir an önce ulaşalım ve acil ihtiyaçlarını giderelim. Bunun için de halk olarak duyarlı olmamız gerekiyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        İki görüntü şoke etti! Önce saç ve makyaj sonra soygun!
        İki görüntü şoke etti! Önce saç ve makyaj sonra soygun!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Giresun'da Kümbet Yaylası beyaza büründü
        Giresun'da Kümbet Yaylası beyaza büründü
        Eğitim Bir-Sen Giresun Şube yönetimi gazetecilerle bir araya geldi
        Eğitim Bir-Sen Giresun Şube yönetimi gazetecilerle bir araya geldi
        Pamukkale'yi andıran Göksu travertenleri turizme katkı sağlıyor
        Pamukkale'yi andıran Göksu travertenleri turizme katkı sağlıyor
        Giresun'a sel afetlerinin yaralarının sarılması için 230 milyon lira ödenek...
        Giresun'a sel afetlerinin yaralarının sarılması için 230 milyon lira ödenek...
        Giresunspor Kulübünden "destek" çağrısı
        Giresunspor Kulübünden "destek" çağrısı
        Espiye Kaymakamı Tengir, grup yolunda incelemede bulundu
        Espiye Kaymakamı Tengir, grup yolunda incelemede bulundu