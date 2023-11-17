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        Giresun Valisi Serdengeçti Espiye ilçesini ziyaret etti

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:51
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        Giresun Valisi Serdengeçti Espiye ilçesini ziyaret etti
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaymakam ve daire amirleri tarafından Hükümet Konağı önünde karşılanan Vali Serdengeçti, Kaymakam Taner Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere ile makamlarında görüştü.

        Daha sonra Aile Destek Merkezi'nde incelemelerde bulunan Serdengeçti, Tengir'den merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı, kursiyerlere başarı diledi.

        Vatandaşlarla sohbet den Serdengeçti, esnafın da sorun ve taleplerini dinledi.

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