Giresun Valisi Serdengeçti Espiye ilçesini ziyaret etti

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam ve daire amirleri tarafından Hükümet Konağı önünde karşılanan Vali Serdengeçti, Kaymakam Taner Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere ile makamlarında görüştü.

Daha sonra Aile Destek Merkezi'nde incelemelerde bulunan Serdengeçti, Tengir'den merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı, kursiyerlere başarı diledi.

Vatandaşlarla sohbet den Serdengeçti, esnafın da sorun ve taleplerini dinledi.