Görele Kaymakamı Özsoy göreve başladı

Giresun'un Görele ilçesi Kaymakamlığına atanan Refik Özsoy, görevine başladı.

Özsoy, gazetecilere, Görele'yi tanıdıkça ve fikir sahibi oldukça hizmetlere başlayacaklarını söyledi.

Görele'de bir farkındalık ve farklılık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Özsoy, yakın zamanda köyleri ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.