Görele Kaymakamı Özsoy göreve başladı
Giresun'un Görele ilçesi Kaymakamlığına atanan Refik Özsoy, görevine başladı.
Giresun'un Görele ilçesi Kaymakamlığına atanan Refik Özsoy, görevine başladı.
Özsoy, gazetecilere, Görele'yi tanıdıkça ve fikir sahibi oldukça hizmetlere başlayacaklarını söyledi.
Görele'de bir farkındalık ve farklılık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Özsoy, yakın zamanda köyleri ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.