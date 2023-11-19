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        Dereli selin ardından 3 yılda adeta kabuk değiştirdi

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinin ardından yeniden inşa edilen konut, iş yerleri ve kamu binalarıyla Dereli ilçesi modern bir görünüme kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:05
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        Dereli selin ardından 3 yılda adeta kabuk değiştirdi
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        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinin ardından yeniden inşa edilen konut, iş yerleri ve kamu binalarıyla Dereli ilçesi modern bir görünüme kavuştu.

        İlçe merkezinde yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alanda uygulanan "Yeni Dereli Projesi" kapsamında TOKİ'nin yaptığı 71 konut ve 82 iş yeri ile Sütlüce Mahallesi'nde inşa edilen 142 konut hak sahiplerine teslim edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası ve lojman inşaatı da tamamlanarak bir süre önce hizmete girdi. Adliye ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün de yer aldığı Hükümet Konağı inşaatının ise yüzde 75'i tamamlandı.

        Kısa süre önce yapımı bitirilen yeni belediye binasının ise bir ay içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

        Ayrıca, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından da Dereli'nin merkezinde dere ıslahı gerçekleştirildi. Karayolları Bölge Müdürlüğünce de yol çalışmaları yapıldı, tarihi Hanyanı Köprüsü restore edildi.

        Hayata geçirilen projeler sayesinde Dereli modern bir görüntü aldı.

        - İlçedeki birçok tesis, yaklaşık bir ay sonra hizmete açılacak noktaya gelecek

        Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, 3 yılda devletin Dereli'ye çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

        İlçe merkezinin adeta yeniden imar edildiğini belirten Şenlikoğlu, "Yapıların güvenli hale getirilmesi ve insanlarımızın konforunun arttırılması anlamında Dereli tamamen sil baştan yapıldı." dedi.

        Şenlikoğlu, konut, iş yerleri ve kamu binalarının inşasıyla birçok eksikliğin giderildiğini ifade ederek, yeni halk eğitim merkezi ve öğretmenevi binalarının ise yatırım programında olduğunu aktardı.

        Doğal gaz çalışmaları sonrasında ilçede konforun ciddi manada arttığını vurgulayan Şenlikoğlu, bu sayede Dereli'ye ilginin de arttığını, yeni konut ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti.

        Şenlikoğlu, ilçedeki birçok tesisin yaklaşık bir ay sonra hizmete açılacak noktaya geleceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanı'mızı, yapılan hizmetlerin karşılığını görme anlamında ilçemize davet edeceğiz. İlçe merkezinde şu anda sona gelinen Hükümet Konağı, belediye hizmet binası, mezbaha, tekstil fabrikası, küçük sanayi sitesi ve belediyenin sosyal tesisleri olmak üzere çeşitli yatırımlar var. Vatandaşımızın hizmetine inşallah bunları bir ay içerisinde sunacağız. Devlet büyüklerinin katılımıyla inşallah açılışını gerçekleştireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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