Espiye'de ilk yardım kursu düzenlendi

Espiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ilk yardım kursu düzenlendi.

Merkez Müdürü Ömer Hamzaoğlu, AA muhabirine, kursa 80 kişinin katıldığını söyledi.

Hedeflerinin temel ilk yardım becerilerini her vatandaşa kazandırmak olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde birçok insanın ilk yardım eğitimi eksikliğinden ve acil durumlarda uygulanan yanlış yöntemlerden dolayı birçok kişi sakat kalabilmekte veya ölebilmektedir. O yüzden ilk yardım önemli. Panik değil ama ilk yardım kurtarır."

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