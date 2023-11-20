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        Espiye'de ilk yardım kursu düzenlendi

        Espiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ilk yardım kursu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:59 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:10
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        Espiye'de ilk yardım kursu düzenlendi
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        Espiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ilk yardım kursu düzenlendi.

        Merkez Müdürü Ömer Hamzaoğlu, AA muhabirine, kursa 80 kişinin katıldığını söyledi.

        Hedeflerinin temel ilk yardım becerilerini her vatandaşa kazandırmak olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde birçok insanın ilk yardım eğitimi eksikliğinden ve acil durumlarda uygulanan yanlış yöntemlerden dolayı birçok kişi sakat kalabilmekte veya ölebilmektedir. O yüzden ilk yardım önemli. Panik değil ama ilk yardım kurtarır."

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