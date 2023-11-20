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        Giresun'da, dalgalar nedeniyle kara yolunda çökme meydana geldi

        Giresun'un Espiye ilçesinde, Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar sahil yolunda hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 20:52 Güncelleme: 20.11.2023 - 21:07
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        Giresun'da, dalgalar nedeniyle kara yolunda çökme meydana geldi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde, Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar sahil yolunda hasara yol açtı.

        Yalı Mahallesi Güce Kavşağı mevkiinde kara yolunun bir kısmında denizde oluşan dalgalar sonucu çökme meydana geldi.

        Karayolları ve trafik ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

        Bölgede Giresun-Ordu güzergahında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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