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        Giresun Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı

        Giresun Belediyesi, personelinin maaş kartlarını Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli ödeme sistemi TROY'a taşıma kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:00 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:00
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        Giresun Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
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        Giresun Belediyesi, personelinin maaş kartlarını Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli ödeme sistemi TROY'a taşıma kararı aldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla ödemelerin TROY'a taşınacağı belirtildi.

        Başkan Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatı doğrultusundaki kararla personelin banka maaş kartları ve kredi kartları ile belediyeye ait ödeme sistemlerinin TROY'a taşınacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İsrail'in insanlık dışı tutumunu lanetleyerek bu duruşu sürdürmek adına belediyeye ait ödeme sistemlerine TROY ödeme yöntemi dahil edilerek, belediye personelinin Visa ve Mastercard özellikli banka ve kredi kartları yerli ve milli ödeme yöntemi TROY ile değiştirilecek. Devam eden anlaşma süresinin tamamlanmasıyla 2024 yılı Ocak ayından itibaren anlaşılan yeni banka ile birlikte TROY kart yöntemi başlatılmış olacak."

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Şenlikoğlu, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı tutumunu ve yaptığı katliamları lanetlediklerini vurgulayarak, "Bu duruma karşı duruşumuzu göstermek amacıyla belediyemiz sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışlarını durdurmuştuk. Şimdi de belediyemizin ödeme sistemleri ile personelimizin banka ve kredi kartlarını yerli ve milli ödeme yöntemi TROY'a taşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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