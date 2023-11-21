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        Zonguldak'taki gemi kazasında ölen denizcinin cenazesi Giresun'da toprağa verildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kuru yük gemisinin batmasının ardından cesedine ulaşılan Metin Usta, memleketi Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:30
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        Zonguldak'taki gemi kazasında ölen denizcinin cenazesi Giresun'da toprağa verildi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kuru yük gemisinin batmasının ardından cesedine ulaşılan Metin Usta, memleketi Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Metin Usta (61) için Görele Merkez Hasan Ağa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, Trabzon Bölge Liman Başkanı Ahmet Turgay Okur, Görele Liman Başkanı Erhan Zeynel ve vatandaşlar katıldı.

        Usta'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sağlık köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Metin Usta'nın kardeşi Aydın Usta, gazetecilere, ağabeyinin 20 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda bir gemi kazasından kurtulduğu belirterek, "O kazada tek kardeşim kurtulmuştu. Bütün arkadaşları öldü. O kazada hafızasını uzun süre kaybetti. Son seferine çıktığını söylemişti. Yine de çalışırdı, öyle tahmin ediyorum. Her gelişinde böyle diyordu. Rahmetli her seferinde, 'Son seferim, son seferim.' diyordu. Kısmet olmadı." dedi.

        Yaklaşık 35 yıl gemilerde çalışan Usta'nın, evli ve 3 çocuk babası olduğu bildirildi.

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra mendireğe çarpan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi batmıştı. Kazanın ardından denizci Metin Usta'nın cesedine ulaşılmış, kaybolan 11 kişilik mürettebatı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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