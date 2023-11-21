Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Giresun'un Piraziz ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Karadeniz Sahil Yolu'nda durdurduğu araçta, 500 gram eroin ile 300 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan Filistin uyruklu S.M.A.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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