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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Giresun'un Piraziz ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:46 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:46
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Karadeniz Sahil Yolu'nda durdurduğu araçta, 500 gram eroin ile 300 sentetik hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan Filistin uyruklu S.M.A.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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