Tekstil firmalarının Dereli'de yatırım yapması için çalışma yürütülüyor Giresun'un Dereli ilçesi Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, bir süredir sürdürdükleri girişimler sonucu tekstil firmalarının ilçeye yatırım yapmaya başladığını söyledi.

Giresun'un Dereli ilçesi Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, bir süredir sürdürdükleri girişimler sonucu tekstil firmalarının ilçeye yatırım yapmaya başladığını söyledi.

Şenlikoğlu, gazetecilere, yöre halkına yeni iş olanaklarının sunulması amacıyla bazı tekstil firmalarının yetkilileriyle görüşme yaptıklarını belirtti.

Belediyenin, 200 kişinin istihdam edileceği tesis kurulması için arazi tahsis ettiğini anlatan Şenlikoğlu, 2 firmanın da tesis kurmak için altyapı hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

Şenlikoğlu, Dereli'de üretilecek ürünlerin yurtdışına ihraç edileceğinin altını çizerek, "İlçemiz turizmden sonra tekstil sektöründe de önemli bir merkez haline geliyor. Ekonomimiz ve yeni iş sahası oluşturması adına hayata geçirdiğimiz projeye büyük önem veriyoruz." dedi.