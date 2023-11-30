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        Tekstil firmalarının Dereli'de yatırım yapması için çalışma yürütülüyor

        Giresun'un Dereli ilçesi Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, bir süredir sürdürdükleri girişimler sonucu tekstil firmalarının ilçeye yatırım yapmaya başladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:21
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        Tekstil firmalarının Dereli'de yatırım yapması için çalışma yürütülüyor
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        Giresun'un Dereli ilçesi Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, bir süredir sürdürdükleri girişimler sonucu tekstil firmalarının ilçeye yatırım yapmaya başladığını söyledi.

        Şenlikoğlu, gazetecilere, yöre halkına yeni iş olanaklarının sunulması amacıyla bazı tekstil firmalarının yetkilileriyle görüşme yaptıklarını belirtti.

        Belediyenin, 200 kişinin istihdam edileceği tesis kurulması için arazi tahsis ettiğini anlatan Şenlikoğlu, 2 firmanın da tesis kurmak için altyapı hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Şenlikoğlu, Dereli'de üretilecek ürünlerin yurtdışına ihraç edileceğinin altını çizerek, "İlçemiz turizmden sonra tekstil sektöründe de önemli bir merkez haline geliyor. Ekonomimiz ve yeni iş sahası oluşturması adına hayata geçirdiğimiz projeye büyük önem veriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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