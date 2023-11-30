Güce Kaymakamı Bayraktar'tan kan bağışı kampanyasına destek

Giresun'un Güce ilçesi Kaymakamı Muhammet Ali Bayraktar, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ın Güce Merkez Camisi önündeki mobil aracında kan bağışında bulunan Bayraktar, kan bağışının insanlık görevi olduğunu söyledi.

Bayraktar, kan vermenin hayat kurtaracağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kan bağışında bulunmak hayat kurtarmakla eşdeğerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemlidir. Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Kampanyada görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum."