Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Güce Kaymakamı Bayraktar'tan kan bağışı kampanyasına destek

        Giresun'un Güce ilçesi Kaymakamı Muhammet Ali Bayraktar, kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güce Kaymakamı Bayraktar'tan kan bağışı kampanyasına destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Güce ilçesi Kaymakamı Muhammet Ali Bayraktar, kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay'ın Güce Merkez Camisi önündeki mobil aracında kan bağışında bulunan Bayraktar, kan bağışının insanlık görevi olduğunu söyledi.

        Bayraktar, kan vermenin hayat kurtaracağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Kan bağışında bulunmak hayat kurtarmakla eşdeğerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemlidir. Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Kampanyada görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        Efsaneler yarışıyor!
        Efsaneler yarışıyor!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler

        Benzer Haberler

        Tekstil firmalarının Dereli'de yatırım yapması için çalışma yürütülüyor
        Tekstil firmalarının Dereli'de yatırım yapması için çalışma yürütülüyor
        Giresun'da Filistin yararına hayır çarşısı etkinliği
        Giresun'da Filistin yararına hayır çarşısı etkinliği
        Giresun'da 66 okulda doğal gaz projeleri tamamlandı
        Giresun'da 66 okulda doğal gaz projeleri tamamlandı
        Espiye'de "Hediyem Kur'an Olsun" projesi devam ediyor
        Espiye'de "Hediyem Kur'an Olsun" projesi devam ediyor
        DOKA'nın 160. Yönetim Kurulu Toplantısı Giresun'da yapıldı
        DOKA'nın 160. Yönetim Kurulu Toplantısı Giresun'da yapıldı
        Giresun'daki fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları
        Giresun'daki fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları