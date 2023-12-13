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        Emniyet Müdürü Sula, Görele'de öğrencilerle buluştu

        Türk Polis Teşkilatında farklı görevlerde bulunan polis başmüfettişi ve 1. sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, Görele'de öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:34 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:51
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        Emniyet Müdürü Sula, Görele'de öğrencilerle buluştu
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        Türk Polis Teşkilatında farklı görevlerde bulunan polis başmüfettişi ve 1. sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, Görele'de öğrencilerle bir araya geldi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen söyleşiye katılan Sula, düşünme ve farkındalık oluşturmaya dikkati çekti.

        Kendi mücadelesinin "kendisiyle" başladığını ifade eden Sula, "Kendime dedim ki, 'Yeryüzündeki en tehlikeli insan, nefsini ve egosunu terbiye etmeyen insandır. Ben de bunları terbiye etmezsem, yeryüzündeki en tehlikeli insan benimdir." dedi.

        Sula, 15 Temmuz hain darbe girişimine değinerek, "Devletin her zaman 18 yaşında olduğunu kimse unutmasın. Devlette işler ağır yürür ama sağlam yürür." diye konuştu.

        Milli ve manevi değerlerin önemli olduğunu vurgulayan Sula, şunları kaydetti:

        "Gençler kendine güvenerek üretime ciddi katkı sağlaması gerekiyor. Eğer sizler, beni kalbinizle dinlerseniz, bugün bu salondan çıktığınız andan itibaren işlerinize, hayatınıza, bakışınıza değişir. Bunun için elimden geleni yapacağım. Sizler de kazanımla çıkarsanız, kendinizin daha farkında olursunuz. Üzerimde emeği olan anne babamdan, hocalarıma, arkadaşlarıma, burayı şereflendiren sizlere ve bizi sizlerle buluşturan herkese teşekkür ediyorum."

        Konuşmasının ardından Sula, öğrencilere "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" adlı şiirini de okudu.

        Söyleşiye, Belediye Başkan Vekili Hediye Dülger, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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