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        Giresun'da hakkında hapis cezası olan kişi yakalandı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 gün hapis cezası olan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:05
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        Giresun'da hakkında hapis cezası olan kişi yakalandı
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 gün hapis cezası olan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Akköy köyünde, "Şehit Uzman Jandarma Serdar DAĞ-JASAT Mercek-2 Operasyonu" kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve JÖH Tabur Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından yakalama kararı ve kesinleşmiş 10 yıl 6 gün hapis cezası olan R.Y, saklandığı evde gözaltına alındı.

        R.Y, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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