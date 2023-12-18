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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da konuştu:

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin senede bu coğrafyada kesintisiz yaşadık ve gelecek bin sene de bu coğrafyada yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:47 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:47
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da konuştu:
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin senede bu coğrafyada kesintisiz yaşadık ve gelecek bin sene de bu coğrafyada yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

        Giresun'a gelen Özdağ, Bulancak ilçesinde bir yerel gazeteyi ziyaretinde, Karadeniz Bölgesi'ni kapsayan, daha sonra da Erzurum üzerinden Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Sivas ve Yozgat'a uzanan bir geziye çıktığını söyledi.

        Kent merkezinde bir kafede ise gençlerle buluşan Özdağ, Türk milletinin, tarihin en eski ve en büyük milletlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin 4 bin yıllık devletli tarihi olduğunu belirtti.

        Özdağ, bu 4 bin yıl içerisinde sayısız badireler atlatıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu badireyi de atlatacağız, onun için umudunuzu asla kaybetmeyin gençler, sizler büyük bir milletin evlatlarısınız. Son bin senede bu coğrafyada kesintisiz yaşadık ve gelecek bin sene de bu coğrafyada yaşamaya devam edeceğiz ama bunun için yine bir bedel ödemek zorunda kalmayalım, tekrar Antep gazi olmasın, tekrar Maraş kahraman olmasın. Bizi Lübnan gibi, Suriye gibi iç savaşa sürüklemek istiyorlar, buna izin vermeyelim arkadaşlar."

        Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Özdağ, seçimlerin ikinci tura kalmasını sağladıklarını savundu.

        Özdağ, bu sözleri üzerine, seçimlerin ikinci tura kalmasının ülkeye ne gibi yararı olduğu yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

        "Eğer CHP ve altılı masa kazanmak isteseydi, bizim dediğimizi yapsalardı ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu seçilebilirdi ama Kemal Kılıçdaroğlu, diğer parti genel başkanlarının da baskısıyla aradaki 14 günlük süreci çok kötü yönettiği için 1 milyon 301 bin oy alınarak kazanılacak bir seçimi heba etti. İkinci tura kalması kazanma şansının devam etmesiydi çünkü birinci turda kazanamayacakları belliydi iki tarafın da. Bunu da bizim varlığımız sağlıyordu çünkü 5 milyona yakın insan her iki tarafa da oy vermek istemiyor, gördük, biz de bu potansiyeli siyasete taşıdık."

        Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Özdağ, vatandaşlarla sohbet etti.

        Özdağ, Giresun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ile Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük'ü makamlarında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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