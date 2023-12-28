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        Espiye sanayi sitesindeki yangında 3 iş yeri zarar gördü

        Giresun'un Espiye ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri ile 3 otomobil zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 20:02 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:36
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        Espiye sanayi sitesindeki yangında 3 iş yeri zarar gördü
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        Giresun'un Espiye ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri ile 3 otomobil zarar gördü.

        İlçenin Çam Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, Ahmet Turan'a ait, otomobil kaportası üzerine çalışılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 2 iş yerine sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Giresun ve Espiye belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 iş yeri ile 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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