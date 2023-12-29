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        Espiye'de cezaevinde Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hafızlık eğitimini tamamlayan hükümlü için Hafızlık İcazet Merasimi organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:39 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:39
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        Espiye'de cezaevinde Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hafızlık eğitimini tamamlayan hükümlü için Hafızlık İcazet Merasimi organize edildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, hükümlülerin hafızlık eğitimi alarak topluma daha donanımlı bireyler olarak dönmelerinin önemini vurguladı.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz ise 2018'de faaliyete başlayan Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun ilk hafızını çıkardığını, 3 kişinin daha hafızlık eğitimi aldığını ifade etti.

        İlahilerin okunduğu program, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın hafıza sarık ve cübbesini giydirmesi ile tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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