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        Şebinkarahisar'daki yangında iki ahşap evde hasar oluştu

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki yangında 2 ahşap ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:09 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:19
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        Şebinkarahisar'daki yangında iki ahşap evde hasar oluştu
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki yangında 2 ahşap ev zarar gördü.

        Fatih Mahallesi Şıhlar mevkisinde, Fikri Cevher'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki Teoman Gargun'a ait eve de sıçradı.

        Kimsenin bulunmadığı evlerdeki yangın, Şebinkarahisar Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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