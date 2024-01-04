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        Espiye'de temizlik işçisi bulduğu cüzdanı belediyeye teslim etti

        Espiye'de temizlik işçisi çalışırken bulduğu, içerisinde bir miktar para olan cüzdanı belediyeye teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:38 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:41
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        Espiye'de temizlik işçisi bulduğu cüzdanı belediyeye teslim etti
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        Espiye'de temizlik işçisi çalışırken bulduğu, içerisinde bir miktar para olan cüzdanı belediyeye teslim etti.

        Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Şaban Abanoz, Merkez Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesinde temizlik yaparken cüzdan buldu.

        Abanoz, içerisinde bir miktar dolar, Türk irası, ehliyet, kimlik ve kredi kartları olan cüzdanı, sahibine ulaştırılmak üzere Espiye Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Karadere'ye verdi.

        Cüzdan, şehir dışında ikamet ettiği tespit edilen sahibine ilerleyen günlerde teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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