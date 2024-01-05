AK Parti Giresun Milletvekilleri Elmas ve Temür, Espiye'yi ziyaret etti AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Espiye ilçesine ziyarette bulundu.

AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Espiye ilçesine ziyarette bulundu.

AK Parti Espiye İlçe Başkanlığında partililerle değerlendirme toplantısında bir araya gelen Elmas ile Temür, yerel seçimle ilgili istişarelerde bulundu.

Esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet gerçekleştiren milletvekilleri, yerel seçimde AK Parti'nin belediye başkan adayına destek istedi.

Ziyarete, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz da katıldı.