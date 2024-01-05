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        AK Parti Giresun Milletvekilleri Elmas ve Temür, Espiye'yi ziyaret etti

        AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Espiye ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:54
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        AK Parti Giresun Milletvekilleri Elmas ve Temür, Espiye'yi ziyaret etti
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        AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Espiye ilçesine ziyarette bulundu.

        AK Parti Espiye İlçe Başkanlığında partililerle değerlendirme toplantısında bir araya gelen Elmas ile Temür, yerel seçimle ilgili istişarelerde bulundu.

        Esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet gerçekleştiren milletvekilleri, yerel seçimde AK Parti'nin belediye başkan adayına destek istedi.

        Ziyarete, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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