Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Milli Eğitim Bakanlığı heyetinden Espiye'ye ziyaret

        Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman ile Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Tarık Çakır, Espiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanlığı heyetinden Espiye'ye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman ile Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Tarık Çakır, Espiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

        İlçe Kaymakamı Taner Tengir'i ziyaret eden Duman ile Çakır, yapılan ve bu yıl yapılması planlanan yatırımları görüştü.

        Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yunus Emre Anadolu Lisesi ve Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu'na ziyaret gerçekleştiren Duman ve Çakır, okul idareci ve öğretmenleriyle çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

        Ziyaretlere, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        AK Parti Bulancak İlçe Başkanı Yıldırım:
        AK Parti Bulancak İlçe Başkanı Yıldırım:
        Bulancak'ta zabıtadan fiyat listesi denetimi
        Bulancak'ta zabıtadan fiyat listesi denetimi
        AK Parti Giresun Milletvekilleri Elmas ve Temür, Espiye'yi ziyaret etti
        AK Parti Giresun Milletvekilleri Elmas ve Temür, Espiye'yi ziyaret etti
        Espiye'de temizlik işçisi bulduğu cüzdanı belediyeye teslim etti
        Espiye'de temizlik işçisi bulduğu cüzdanı belediyeye teslim etti
        Giresun Ticaret Borsasında geçen yıl 27 milyar lirayı aşkın işlem gerçekleş...
        Giresun Ticaret Borsasında geçen yıl 27 milyar lirayı aşkın işlem gerçekleş...
        Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bahçeleri yakından...
        Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bahçeleri yakından...