Bulancak'ta zabıtadan fiyat listesi denetimi
Giresun'un Bulancak ilçesinde zabıta ekipleri fiyat listesi denetimi yaptı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde zabıta ekipleri fiyat listesi denetimi yaptı.
Bulancak Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılında lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin giriş kapısı ve masa üstlerinde fiyat listelerini koyma zorunluluğu başladığı anımsatıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin uygulamayla ilgili denetimlere başladığı aktarılan açıklamada, esnafın konu hakkında bilgilendirilerek uyarıldığı kaydedildi.
Açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.