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        Bulancak'ta otomobilin devrildiği kazada maddi hasar oluştu

        Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin devrildiği kazada maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:32
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        Bulancak'ta otomobilin devrildiği kazada maddi hasar oluştu
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin devrildiği kazada maddi hasar oluştu.

        İskele mevkisinde A.A. idaresindeki 61 TF 585 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

        Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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