Bulancak'ta otomobilin devrildiği kazada maddi hasar oluştu

Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin devrildiği kazada maddi hasar oluştu.

İskele mevkisinde A.A. idaresindeki 61 TF 585 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, maddi hasar meydana geldi.

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