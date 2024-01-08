Espiye ilçesinde kaymakamlık tarafından kermes düzenlendi

Espiye Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafında el sanatları ürünleri kermesi düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen kermes bir gün süreyle açık kalacak.

Etkinliğe katılan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, kursiyerlere teşekkür etti.

Serdengeçti, kadınların bilgi, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından Aile Destek Merkezi'nin son derece önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Espiye Kaymamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.