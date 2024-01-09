Espiye'de Halk Eğitim kurslarına geçen yıl 6 bin 500 kişi katıldı
Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2023 yılında düzenlenen kurslara 6 bin 500 kişinin katıldığı bildirildi.
Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2023 yılında düzenlenen kurslara 6 bin 500 kişinin katıldığı bildirildi.
Merkez Müdürü Ömer Hamzaoğlu, gazetecilere, geçen yıl 393 kurs açtıklarını belirterek, bu kurslara 4 bini kadın, 2 bin 500'ü erkek olmak üzere 6 bin 500 kişinin katıldığını aktardı.
Katılımdan duydukları memnuniyeti dile getiren Hamzaoğlu, 2024 yılında da kursların devam edeceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.