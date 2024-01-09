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        Espiye'de Halk Eğitim kurslarına geçen yıl 6 bin 500 kişi katıldı

        Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2023 yılında düzenlenen kurslara 6 bin 500 kişinin katıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:21
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        Espiye'de Halk Eğitim kurslarına geçen yıl 6 bin 500 kişi katıldı
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        Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2023 yılında düzenlenen kurslara 6 bin 500 kişinin katıldığı bildirildi.

        Merkez Müdürü Ömer Hamzaoğlu, gazetecilere, geçen yıl 393 kurs açtıklarını belirterek, bu kurslara 4 bini kadın, 2 bin 500'ü erkek olmak üzere 6 bin 500 kişinin katıldığını aktardı.

        Katılımdan duydukları memnuniyeti dile getiren Hamzaoğlu, 2024 yılında da kursların devam edeceğini sözlerine ekledi.

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