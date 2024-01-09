Keşap Belediye Başkanı Emür, gazetecilerle bir araya geldi

Giresun'un Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

Emür, ilçedeki bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin, belediyelerin çalışmalarını kamuoyuna duyurduklarını belirten Emür, "Basın mensuplarımızla iyi bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim." dedi.

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