Giresun'da dereye devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Espiye-Yağlıdere kara yolunun Hacımahmutlu köyü mevkisinde, Ali Kılıç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet dereye devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Binnaz Kılıç ve Reyhan Oruç yaralandı.

Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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