Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da dereye devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da dereye devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Espiye-Yağlıdere kara yolunun Hacımahmutlu köyü mevkisinde, Ali Kılıç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet dereye devrildi.

        Sürücü ile araçta bulunan Binnaz Kılıç ve Reyhan Oruç yaralandı.

        Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Pet şişedeki tehlike!
        Pet şişedeki tehlike!
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem

        Benzer Haberler

        Keşap Belediye Başkanı Emür, gazetecilerle bir araya geldi
        Keşap Belediye Başkanı Emür, gazetecilerle bir araya geldi
        En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi
        En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi
        Espiye'de Halk Eğitim kurslarına geçen yıl 6 bin 500 kişi katıldı
        Espiye'de Halk Eğitim kurslarına geçen yıl 6 bin 500 kişi katıldı
        Yeşilgiresun gazetesi kentin 99 yıllık hafızasını koruyor
        Yeşilgiresun gazetesi kentin 99 yıllık hafızasını koruyor
        Giresun'da terör örgütünün kullandığı sığınak bulundu
        Giresun'da terör örgütünün kullandığı sığınak bulundu
        Espiye Belediye Başkanı Karadere, örnek davranış sergileyen işçiye ödül ver...
        Espiye Belediye Başkanı Karadere, örnek davranış sergileyen işçiye ödül ver...