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        Giresun'da ATM'de unutulan para sahibine teslim edildi

        Giresun'un Görele ilçesinde ATM'de unutulan 9 bin 400 lira sahibine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:22
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        Giresun'da ATM'de unutulan para sahibine teslim edildi
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        Giresun'un Görele ilçesinde ATM'de unutulan 9 bin 400 lira sahibine verildi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir banka şubesine ait ATM'ye giden Sercan Erdem, cihazın para çekme bölmesinde para olduğunu fark etti.

        Erdem'in İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim ettiği paranın 9 bin 400 lira olduğu anlaşıldı.

        Polisin banka yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucu para, sahibi olduğu belirlenen kişiye teslim edildi.

        Parayı polise veren Erdem, AA muhabirine, insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Bizim için 100 lira da 10 bin lira da önemli değil, önemli olan insanlık vazifemizi yaparak insanlığa örnek olmaktır. Sonuçta bu parada bir emek, bir alın teri var. Bizim olmayan bir şeye el uzatmak kişiliğimize ve vicdanımıza sığmaz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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