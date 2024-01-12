Giresun'un 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda kar etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren aralıklarla etkili olan yağışla Dereli ilçesindeki Kümbet Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Ladin ve köknar ağaçlarından oluşan ormanlar, beyaz örtüyle kaplanınca güzel görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan Dereli-Şebinkarahisar kara yolunun Tamdere mevkisinde de yağış etkisini sürdürüyor.

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