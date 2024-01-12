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        Kümbet Yaylası'nda kar etkili oldu

        Giresun'un 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:27 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:41
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        Kümbet Yaylası'nda kar etkili oldu
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        Giresun'un 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda kar etkili oldu.

        Kentin yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren aralıklarla etkili olan yağışla Dereli ilçesindeki Kümbet Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

        Ladin ve köknar ağaçlarından oluşan ormanlar, beyaz örtüyle kaplanınca güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Öte yandan Dereli-Şebinkarahisar kara yolunun Tamdere mevkisinde de yağış etkisini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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