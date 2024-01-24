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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Giresun'un Görele ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:53
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Giresun'un Görele ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik sürdürülen çalışmalarda S.A, R.Ö. ve E.K. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 30 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, 8 gram kubar esrar, 123 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.K. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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