Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Giresun'un Görele ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik sürdürülen çalışmalarda S.A, R.Ö. ve E.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 30 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, 8 gram kubar esrar, 123 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.K. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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