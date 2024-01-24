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        Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Dereli yolu, ulaşım süresini yarıya düşürdü

        GÜLTEKİN YETGİN - Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ana güzergahlardan biri olan Dereli kara yolu, ulaşım süresini kısaltarak konforu artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:29 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:29
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        Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Dereli yolu, ulaşım süresini yarıya düşürdü
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        GÜLTEKİN YETGİN - Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ana güzergahlardan biri olan Dereli kara yolu, ulaşım süresini kısaltarak konforu artırdı.

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ve Sivas ile ulaşımını sağlayan güzergahtaki Dereli kara yolu projesi kapsamında, 14 köprü ve uzunluğu 2,5 kilometreyi bulan 6 tünelin inşası tamamlandı.

        Yolun Giresun merkez ile Ülper mevkisi arasındaki 6,5 kilometresi bölünmüş olarak inşa edildi.

        Dereli ile Giresun arasındaki 32 kilometrelik mesafeyi 25 kilometreye düşüren kara yolunun tüm bölümleri, geçen yıl belirli zaman aralıklarıyla ulaşıma açıldı.

        Kara yolundaki çok sayıda viraj da tünel ve köprülerle bertaraf edilerek, ulaşım daha konforlu hale getirildi. Yolun ulaşım konforunun daha çok artırılması için bu yıl üst kısım asfalt serme çalışmaları yapılacak.

        Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, virajlar nedeniyle 35-40 dakika süren ulaşım süresinin yeni yol ile 15-20 dakikaya düştüğünü söyledi.

        Yolun dere yatağı üzerinde olmasından dolayı sel afetlerinde ciddi zararlar gördüğünü aktaran Şenlikoğlu, "Şu anda bu zararlar en aza düşürüldü. Hem daha sağlam bir yapı oluşturuldu hem de virajlar nedeniyle kör noktalar ortadan kaldırıldı." dedi.

        Şenlikoğlu, yolun, standardının yükselmesiyle daha güvenli hale geldiğini ifade ederek, buna rağmen aşırı hızın kazalara neden olabileceğini, sürücülerin bu konuda hassasiyet göstermeleri gerektiğini vurguladı.

        Dereli, kara yolunun İç Anadolu'ya ulaşımda önemli bir güzergah olduğuna işaret eden Şenlikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Lojistik ve stratejik önemi olan bir yol. Giresun-Şebinkarahisar güzergahındaki Dereli-Eğribel Tüneli arasındaki kısmının ihale edilmesi durumunda, bunun içerisinde Pınarlar Tüneli de var, Şebinkarahisar ile olan mesafe çok daha kısalacak. Bu sayede İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz ile olan ulaşım, bu yoldan daha fazla yapılacak. Şu haliyle çok yoğun kullanım var, geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yardım tırlarının ulaştırılmasında da bunu gördük."

        Şenlikoğlu, ulaşımdaki gelişmeyle bölgedeki turizm yatırımlarının da artacağını kaydetti.

        - "Giresun merkez ve Dereli artık çok yakın"

        İlçe halkının yol nedeniyle çok memnun olduğunu dile getiren Şenlikoğlu, "Giresun merkez ve Dereli artık çok yakın, böyle olunca ilçemizin de değeri çok arttı. Giresun merkezde yaşayan çok fazla vatandaşımız var, onlar da artık çok rahat gidip geliyor. Bu da ilçe ekonomisine zamanla çok daha fazla katkı yapacaktır." diye konuştu.

        Şenlikoğlu, Karadeniz'in arazi yapısında yol yapmanın kolay olmadığına dikkati çekerek, "Hem dere yatakları hem de keskin vadiler var. Zor bir imalat var. Bunların yanı sıra kamulaştırmalar ve farklı nedenlerle de yolun yapımı uzun sürdü ama uzun sürmesine değdi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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