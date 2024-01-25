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        Espiye Müftülüğü tarafından öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

        Espiye Müftülüğünce ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:42
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        Espiye Müftülüğü tarafından öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi
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        Espiye Müftülüğünce ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

        Fatih Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, din görevlileri tarafından öğrencilere dini ve kültürel eğitimler verildi, sportif faaliyetler gerçekleştirildi.

        Espiye Müftü Osman Gülbe, gazetecilere, etkinliğe 85 öğrencinin katıldığını belirterek, "Öğrencilerimizin bilgi, ahlak ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak ve sosyalleşmelerine destek olmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Bu tür etkinlikler arkadaşlığın pekiştiği en güzel ortamlardan birisi." dedi.

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