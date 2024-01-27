Giresun ve Rize'de 93 köy yolu ulaşıma kapandı Giresun ve Rize'de kar nedeniyle 93 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Giresun ve Rize'de kar nedeniyle 93 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla ilçelerden Dereli'de 22, Bulancak'ta 20, Çamoluk'ta 7, Yağlıdere'de 6, Çanakçı'da 4, Espiye ve Keşap'ta ise 1'er olmak üzere 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Rize'de de kar dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle ilçelerden İkizdere'de 25, Çamlıhemşin'de 7 olmak üzere 32 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımın aksamaması için karla mücadeleye devam ediyor.