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        Giresun ve Rize'de 93 köy yolu ulaşıma kapandı

        Giresun ve Rize'de kar nedeniyle 93 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:01 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:01
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        Giresun ve Rize'de 93 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Giresun ve Rize'de kar nedeniyle 93 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla ilçelerden Dereli'de 22, Bulancak'ta 20, Çamoluk'ta 7, Yağlıdere'de 6, Çanakçı'da 4, Espiye ve Keşap'ta ise 1'er olmak üzere 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Rize'de de kar dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kar nedeniyle ilçelerden İkizdere'de 25, Çamlıhemşin'de 7 olmak üzere 32 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımın aksamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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