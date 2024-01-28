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        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Giresun'un Çanakçı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 12:53 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:53
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        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Giresun'un Çanakçı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakçı ilçesindeki bir eve düzenledikleri operasyonda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ve 9 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında Görele ilçesinde yakalanan U.K, K.Ş. ve İ.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        U.K. ve K.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan jandarma ekipleri, Alucra ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen adreste yaptıkları aramada, 4 ruhsatsız tabanca ile 42 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 6 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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