Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun ve Rize'de 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

        Giresun ve Rize'de hafta sonu etkili olan kar nedeniyle 36 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun ve Rize'de 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun ve Rize'de hafta sonu etkili olan kar nedeniyle 36 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Dereli'de 7, Espiye'de 3, Yağlıdere'de 3 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Rize

        Rize'de ise ilçelerden İkizdere'de 16, Çamlıhemşin'de 7 olmak üzere 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinin 13 personeli, 6 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

        Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışması yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Karısını ve iki kayınbiraderini öldürdü!
        Karısını ve iki kayınbiraderini öldürdü!
        "Dzeko uykuda, Cengiz nöbette"
        "Dzeko uykuda, Cengiz nöbette"
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı

        Benzer Haberler

        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Giresun ve Rize'de 93 köy yolu ulaşıma kapandı
        Giresun ve Rize'de 93 köy yolu ulaşıma kapandı
        Giresun Belediyesi işçilerinin maaşlarına zam yapıldı
        Giresun Belediyesi işçilerinin maaşlarına zam yapıldı
        Giresun'da 114 bin 972 hastaya evde sağlık hizmeti verildi
        Giresun'da 114 bin 972 hastaya evde sağlık hizmeti verildi
        Espiye Müftülüğü tarafından öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi
        Espiye Müftülüğü tarafından öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi
        Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Dereli yolu, ulaşım süresini yarıya...
        Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Dereli yolu, ulaşım süresini yarıya...