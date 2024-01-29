Giresun ve Rize'de 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Giresun ve Rize'de hafta sonu etkili olan kar nedeniyle 36 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Giresun ve Rize'de hafta sonu etkili olan kar nedeniyle 36 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Dereli'de 7, Espiye'de 3, Yağlıdere'de 3 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
- Rize
Rize'de ise ilçelerden İkizdere'de 16, Çamlıhemşin'de 7 olmak üzere 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinin 13 personeli, 6 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.
Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışması yapıyor.
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