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        Espiye Muhtarlar Derneği Başkanlığı Çelik yeniden seçildi

        Espiye Muhtarlar Derneği Başkanlığına Turgut Çelik yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:28
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        Espiye Muhtarlar Derneği Başkanlığı Çelik yeniden seçildi
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        Espiye Muhtarlar Derneği Başkanlığına Turgut Çelik yeniden seçildi.

        Espiye Müftülük toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, Çelik başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

        Yapılan oylama sonucu Çelik, üçüncü kez dernek başkanlığına seçildi.

        Çelik, yaptığı açıklamada, destek olan muhtarlara teşekkür etti.

        Turgut Çelik başkanlığındaki dernek yönetimi Mustafa Metin, Nurullah Turan, Refik Kuş ,İhsan Cantürk ve Hikmet Öksüz'den oluştu.

        Galeri
        Galeri

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