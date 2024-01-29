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        Giresunspor'da teknik direktör değişikliği de kötü gidişata çare olamadı

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'a 6-0 mağlup olan Bitexen Giresunpor, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:50 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:50
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        Giresunspor'da teknik direktör değişikliği de kötü gidişata çare olamadı
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        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'a 6-0 mağlup olan Bitexen Giresunpor, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

        Geçen sezon mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'i 40 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşen Giresunspor'da 1. ligde de işler iyi gitmiyor.

        Sezona transfer yasağı sebebiyle altyapı takviyeli genç oyunculardan kurulu kadroyla başlayan yeşil beyazlılar, arzu edilen başarıyı elde edemedi. Geride kalan 20 haftada sadece 6 puan toplayabilen Giresun ekibinde, en son göreve gelen teknik direktör Serhat Güller de kötü gidişata çare olamadı.

        Sezona teknik direktör Mustafa Kaplan ile başlayan Giresunspor'da, 9. haftada 1-0 kaybedilen Boluspor karşılaşması sonrası Kaplan ile yollar ayrıldı. Kaplan yönetiminde 9 maçta sadece 1 kez kazanabilen Giresunspor, 2 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

        10. haftada Astor Enerji Şanlıurfaspor maçıyla göreve başlayan Mehmet Birinci döneminde de istenilen sonuçlar alınamadı. Birinci yönetiminde ise Giresunspor 8 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Mehmet Birinci ile de 17. haftada 2-1'lik Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı.

        Karadeniz ekibi, devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen Serhat Güller yönetiminde de 3 yenilgi aldı. Dün deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'a 6-0 yenilen Giresun temsilcisi, ligde üst üste oynadığı 9. maçını kaybetti.

        11. haftada Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup eden Giresunspor, sonraki 9 haftada rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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