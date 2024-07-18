Espiye'de iki çeşmenin suyu uygunsuz çıktı

Giresun'un Espiye ilçesinde suyu tüketime uygun olmayan iki çeşme kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan kaynak sularının İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla rutin su analiz kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

Analiz sonucunda iki çeşmenin kapatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çam Mahallesi'ndeki Mescidi Aksa Camisi ve Esentepe Mahallesi'nde aile hekimliği önünde bulunan çeşme sularının 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmeliğe göre escherichia coli, koliform bakteri ve pH parametreleri yönünden uygun olmadığı anlaşılmış olup, halk salığı açısından belediyemiz tarafından belirli bir süre kullanıma kapatılmıştır."