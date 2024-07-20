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        Görele'de 14. Uluslararası Kemençe ve Horon Festivali başladı

        Giresun'un Görele ilçesinde 14. Uluslararası Kemençe ve Horon Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:41
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        Görele'de 14. Uluslararası Kemençe ve Horon Festivali başladı
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        Giresun'un Görele ilçesinde 14. Uluslararası Kemençe ve Horon Festivali başladı.

        Görele Belediyesince organize edilen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Hasbi Dede, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Görele'nin kemençe ve horona doyacağını söyledi.

        Kemençenin anavatanının Görele olduğunu tüm dünyaya kanıtlayacaklarını belirten Dede, ilçede kemençe kültürünü yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Kemençe kültürünü ulusal ve uluslararası platforma taşıyan ve vefat eden kemençe üstatlarını saygı ve rahmetle anan Dede, şunları kaydetti:

        "Bulunduğu coğrafya içerisinde kültürü, yaşayışı ve insan profili ile farklılık arz eden, sükunet şehri Görele, dondurması, fındığı, pidesi, kemençesi ve horonu ile Karadeniz'in parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Görele yaylalarıyla eşsiz doğa manzaraları ile bütünleşmiş bir ilçedir. İlçemizi her geçen gün daha ileriye taşımak için sizlerle beraber daha emin adımlar atarak ilerleyeceğiz."

        Yöresel sanatçıların sahne aldığı festivale CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Görele Kaymakamı Hamit Genç, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Festival yarın sona erecek.

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