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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Giresun'un Piraziz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:43 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:43
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen E.B'nin evinde yapılan aramada, 86 gram kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        E.B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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