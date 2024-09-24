Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

E.B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen E.B'nin evinde yapılan aramada, 86 gram kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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