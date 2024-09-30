Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılması cep telefonu kamerasında

Bölgeye sevk edilen Görele Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile vatandaşların çalışmaları sonucu S.Ö. ve M.U. kurtarıldı.

S.Ö'ye yardım için suya giren M.U'nun da boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine çevrede bulunanlar durumu jandarmaya bildirdi.

İlçenin İsmailbeyli köyü sahilinde serinlemek için denize giren S.Ö, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

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