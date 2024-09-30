Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılması cep telefonu kamerasında

        Giresun'un Görele ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anları cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılması cep telefonu kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Görele ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anları cep telefonuyla kaydedildi.

        İlçenin İsmailbeyli köyü sahilinde serinlemek için denize giren S.Ö, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

        S.Ö'ye yardım için suya giren M.U'nun da boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine çevrede bulunanlar durumu jandarmaya bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen Görele Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile vatandaşların çalışmaları sonucu S.Ö. ve M.U. kurtarıldı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Öte yandan 2 kişinin kurtarılma anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Giresun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Giresun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Espiye'de emekli din görevlilerine yönelik etkinlik düzenlendi
        Espiye'de emekli din görevlilerine yönelik etkinlik düzenlendi
        AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Giresun'da konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Giresun'da konuştu:
        Gölyanı Yaylası ziyaretçilerine huzur veriyor
        Gölyanı Yaylası ziyaretçilerine huzur veriyor
        Giresun'da kayıp adamın cesedi dere yatağında bulundu
        Giresun'da kayıp adamın cesedi dere yatağında bulundu
        Giresunspor-Elazığspor: 0-2
        Giresunspor-Elazığspor: 0-2