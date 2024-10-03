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        Yağlıdere'de kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Yağlıdere Belediyesi tarafından bir kilogram kahverengi kokarca zararlısı getirene 350 lira ödeneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:48
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        Yağlıdere'de kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Yağlıdere Belediyesi tarafından bir kilogram kahverengi kokarca zararlısı getirene 350 lira ödeneceği bildirildi.

        Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere, kahverengi kokarcanın gelecek sezon fındık ürünü için tehlike arz ettiğini vurguladı.

        Zararlıyla mücadelede belediyenin imkanları dahilinde ilaç ve personel desteği verileceğini belirten İbaş, "Mücadele kapsamında bir kilogram kokarca karşılığında vatandaşlarımıza 350 lira ödeme yapılacak. Fındığımızın rekoltesindeki düşüş, Allah göstermesin esnafımız ve vatandaşlarımızı çok kötü etkileyecektir. Allah çiftçilerimizin ve hepimizin yardımcısı olsun." dedi.

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