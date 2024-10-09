Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 10 adet uyuşturucu hap ile 12,8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen H.Y ve Iraklı W.W.A yakalandı.

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