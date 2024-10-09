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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:55 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:55
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen H.Y ve Iraklı W.W.A yakalandı.

        Şüphelilerin yapılan üst aramasında 10 adet uyuşturucu hap ile 12,8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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