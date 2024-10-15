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        GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu'ndan Ordu-Giresun Havalimanı Müdürü Şensoy'a ziyaret

        Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı Müdürü Zeki Şensoy'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:59 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:22
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        GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu'ndan Ordu-Giresun Havalimanı Müdürü Şensoy'a ziyaret
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        Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı Müdürü Zeki Şensoy'u ziyaret etti.

        GTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Çakırmelikoğlu'nun, ziyaret ettiği Şensoy'dan havalimanı pistinde devam eden bakım onarım çalışmalarına ilişkin bilgi aldığı belirtildi.

        Ordu-Giresun Havalimanı'nda bakım çalışmalarının yanında hizmet alanlarının da genişletilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, Çakırmelikoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

        "Havalimanımızın pist bakımı kadar uçuş sayısı ve alternatif güzergahlarda önem arz etmektedir. Bu kapsamda bölgemizin yurt içi ve yurt dışında yaşayan insan sayısı ve turizm talebi yoğun olmakla birlikte, süreci el ele vererek aşacağız. Havalimanımızın en önemli sorunlarından biri de sisli havalarda yaşanan iniş-kalkış problemidir. Bu sürecin kısa vadede çözümünün olmadığı ifade edilmesine rağmen, ek bir pist projesinin gündeme alınması için bizler de lobi çalışmaları başta olmak üzere ikili görüşmelerle süreci yöneteceğiz."

        Şensoy ise Ordu-Giresun Havalimanı apron genişletilmesi ve PAT sahaları onarımı işi kapsamında uçak park sahasının 5'ten 9'a çıkarılacağını, mevcut taksi yoluna alternatif ikinci taksi yolu inşa edileceğini kaydetti.

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