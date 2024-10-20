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        Giresun'da kayıp adam ölü bulundu

        Giresun'un Güce ilçesinde kayıp yaşlı adam ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:16
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        Giresun'da kayıp adam ölü bulundu
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        Giresun'un Güce ilçesinde kayıp yaşlı adam ölü bulundu.

        İlçenin Düzçukur köyündeki evinden ayrılan 76 yaşındaki Miktat Gedik'ten haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

        Bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu Gedik'in cesedi, Keçideresi mevkisinde bulundu.

        Gedik'in cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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