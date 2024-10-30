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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:26
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, durdurulan bir araçta yapılan aramada 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        M.Ö, Ö.G. ve D.D'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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