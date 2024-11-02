Göksu Travertenleri ve Mavigöl yürüyüş yoluyla birbirine bağlanacak

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da yoğun ziyaretçi alan Göksu Travertenleri ile Mavigöl'ün, turizm değerinin daha da artması amacıyla "Beyazdan Maviye Yolculuk" adlı proje hayata geçirilecek.

Dereli ilçesinde turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu Travertenleri, ziyaretçi sayısıyla turizmde önemli bir yere sahip.

Travertenlere 3 kilometre mesafede bulunan Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl de her geçen yıl sayısı artan ziyaretçileriyle bölge turizmine önemli katkı sağlıyor.

Pınarlar köyündeki travertenler ile doğaseverlerin ilgisini çeken Mavigöl'ü, bu yıl 400 bin dolayında ziyaretçi gezdi. Her iki destinasyonun da turizm değerinin daha da artırılması amacıyla Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve İl Özel İdaresi iş birliğinde, "Beyazdan Maviye Yolculuk" adlı proje hazırlandı. Proje, Göksu Travertenleri ile Mavigöl arasındaki 2,4 kilometrelik alanda uygulanacak. Burada ahşap yürüyüş yolu, kemer köprü, zipline, hobbit evler, su değirmeni, orman içi ipli yürüyüş alanı, ürün satış ve hizmet üniteleri, görsel ve sanatsal temaların yer aldığı turizm hizmet alanları oluşturulacak.

- "Hizmetleri artırmamız, konaklama ortamları oluşturmamız gerekiyor" Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AA muhabirine, Giresun'u turizm noktasında önemli bir aşamaya getirmek istediklerini söyledi. Giresun'da konaklayan turist sayısının her geçen yıl arttığını belirten Serdengeçti, bunu daha da yukarıya taşımak istediklerini ifade etti. Serdengeçti, bu doğrultuda Göksu Travertenleri, Mavigöl ve yaylaların eşsiz bir model oluşturduğunun altını çizerek, "Göksu Travertenlerini 400 bin ziyaretçi gezdi ve bu son derece önemli bir rakam. Biz buradaki bazı altyapı sorunlarını gideriyoruz, otopark problemlerini gideriyoruz, yolları genişletiyoruz. Gelecek 3-4 yıl içerisinde burayı 1-1,5 milyon insanın ziyaret edeceğini değerlendiriyoruz. Buna göre hizmetleri artırmamız, konaklama ortamları oluşturmamız gerekiyor." dedi.

Göksu Travertenleri'nin tek başına bir turizm noktası olarak düşünülemeyeceğine dikkati çeken Serdengeçti, Mavigöl ile travertenleri birlikte değerlendireceklerini anlattı. Serdengeçti, sodalı suyun oluşturduğu doğal güzelliğe işaret ederek "Sodalı sudan kaynaklı yerine göre suyun rengi mavileşiyor ve aynı zamanda tabakayı beyazlaştırıyor, o nedenle beyazdan maviye olmuş oluyor." diye konuştu. Ziyaretçilerin iki yer arasında araçla ulaşım sağladığını belirten Serdengeçti, bunun da zaman kaybına yol açtığını dile getirdi.

- "İki turizm alanını birleştiren yürüyüş yolu olacak" Serdengeçti, her iki destinasyonu uzun bir yürüyüş yoluyla birleştireceklerini anlatarak "Bu yoldaki yerine göre eğlence, yerine göre de farklı rekreasyon alanlarıyla misafirlerimiz daha fazla zaman geçirecek. Ziyaretçiler ortalama Mavigöl'de yarım saat, Göksu Travertenlerinde yarım saat geçirirken ikisini birleştiren turizm destinasyonuyla burada muhtemeldir ki 3-4 saat veya gün boyu kalmalarını sağlayacak alanları oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.