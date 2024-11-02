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        Dedesinin vasiyetini yerine getirmek için 40 yıldır demir dövüyor

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da 54 yaşındaki Fazlı Küçük, 80 yıl önce dedesinin açtığı demirci atölyesinde mesleğe devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:22
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        Dedesinin vasiyetini yerine getirmek için 40 yıldır demir dövüyor
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        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da 54 yaşındaki Fazlı Küçük, 80 yıl önce dedesinin açtığı demirci atölyesinde mesleğe devam ediyor.

        Küçük, Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar beldesinde dedesinin ardından amcası, sonra da babasının işlettiği demirci atölyesinde 14 yaşında çıraklığa başladı.

        Babasının yanında mesleği öğrenen Küçük, 40 yıldır çeşitli tarım aletlerinin yanı sıra son yıllarda da kapı, pencere ve demir doğrama imal ediyor.

        Fazlı Küçük, AA muhabirine, dedesinin 80 yıl önce kurduğu atölyeyi ayakta tuttuklarını söyledi.

        Dedesinin atölyeyi amcasına devrederken, "Bu körüğün ateşi hiç sönmesin" vasiyetinde bulunduğunu anlatan Küçük, işin başına geçen amcasının ise bir süre sonra sağlık problemleri dolayısıyla dükkanı babasına bıraktığını ifade etti.

        Küçük, mesleği öğrendiği babasından dükkanı 25 yıl önce devraldığını belirterek, çoğu atalarından kalan aletlerle zanaatını severek sürdürdüğünü vurguladı.

        - "Sağlığım elverdiği sürece de zanaatımı devam ettireceğim"

        Üç çocuk babası Fazlı Küçük, "40 yıldır mesleğimi devam ettiriyorum. Bu işi seçtiğim için de mutluyum. İlk günkü gibi aynı aşk ve sevgiyle devam ediyorum." dedi.

        İş yerinde genelde küçük tarım aletleri imal ettiğini dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

        "Bölgemizde tarım ve hayvancılık yaygın. Bu nedenle eskisi kadar olmasa da sipariş alıyorum. Tarımda kullanılan kazma, girebi dediğimiz küçük balta, orak, kürek gibi tarım aletleri imal ediyorum. Bunun yanı sıra son yıllarda da kapı, pencere ve demir doğrama işleri de yapmaya başladım."

        Küçük, çıraklık döneminde yörede 4 atölye bulunduğunu ancak bu sayının son dönemde 2'ye düştüğünü ifade etti.

        Meslekte çırak yetişmediğinden yakınan Küçük, "Benden sonra mesleği sürdürecek yok. Sağlığım elverdiği sürece de zanaatımı devam ettireceğim." diye konuştu.

        Demirciliğin çok da ağır bir meslek olmadığına işaret eden Küçük, gençlere bu zanaata sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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