Giresun'da yaylada kar ve tip nedeniyle mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Bölgeye sevk edilen özel idare ekiplerinin iş makineleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu vatandaşlara ulaşıldı.

Giresun'da, yaylada kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı.

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