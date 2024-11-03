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        Giresun'da yaylada kar ve tip nedeniyle mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Giresun'da, yaylada kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 21:44 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:52
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        Giresun'da yaylada kar ve tip nedeniyle mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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        Giresun'da, yaylada kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Şebinkarahisar ilçesine bağlı Teknecik yaylasında kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 kişi jandarmadan yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen özel idare ekiplerinin iş makineleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu vatandaşlara ulaşıldı.

        Jandarma ve sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşlar, güvenli yere getirildi.

        Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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